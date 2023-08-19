مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية على طريق فرعي ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق فرعي قرية كوم النور دشطوط بمركز سمسطا، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سمسطا المركزي وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق كوم النور دشطوط

تلقى اللواء اسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قرية كوم النور دشطوط في مركز سمسطا، حيث تم التوجيه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية.س

سيارتا إسعاف لنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى سمسطا المركزي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، فيما جرى نقل المصاب إلى طوارئ المستشفى ذاته لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المتوفي يدعىم: مصطفى محمود علي، 24 سنة، مقيم قرية ننا بإهناسيا، ومحمد نادى عطيه، 21 سنة، مقيم قرية كوم النور، مصاب كسر بالقدم اليسرى، وتم تحويله من مستشفى سمسطا المركزي إلى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة شؤونها لبيان أسباب الحادث وملابساته والتصريح بدفن الجثة عقب إنتهاء الإجراءات القانونية