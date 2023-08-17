«الهلال الأحمر» توضح الإسعافات الأولية في حالات الحروق الكيماوية

كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن هناك عددا من الحالات التي ينتج عنها الحروق بمختلف أشكالها، وذلك يعود لعدد من العوامل والأسباب، أبرزها: «التعرض للهب، السوائل الساخنة، الصعق الكهربائي، أو المواد الكيميائية».

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الإسعافات الأولية فى حالات الحروق الكيماوية، وفقا للصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

«الهلال الأحمر» يوضح الإسعافات الأولية فى حالات الحروق الكيماوية

- استدعِ الإسعاف أو اتصل بمركز السموم.

- إذا كانت الحروق ناتجة عن مواد جافة كيماوية، لابد من إزالتها أولا حتى لا يصاب جزء آخر.

- اغسل مكان الإصابة بكميات كبيرة من المياه، مدة لا تقل عن 15 دقيقة.

- في حالة إصابة العين، يجب غسل العين جيدا.

- قم بتغطية الحروق بشاش فازلين إن وجد أو غيار نظيف.

القيام بتبريد جسم المصاب بالماء الجاري لمدة 40 دقيقة

كما حددت جمعية الهلال الأحمر المصري، الإسعافات الأولية فى حالات الحروق باللهب، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ومنها إذا كانت ملابس المصاب مشتعلة بالنيران ضع المصاب على الأرض، وحاول إطفاءه، والقيام بتبريد جسم المصاب بالماء الجاري لمدة 40 دقيقة.

ويذكر أن هذه المنشورات تأتى في إطار النصائح التى تحرص جمعية الهلال الأحمر المصري على نشرها عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بشكل مستمر، لتقديم الخدمات الطبية لجميع رواد السوشيال ميديا.