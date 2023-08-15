المخرج محمود حمودة يكشف أسرار التفوق في صناعة الدوبلاج

قال محمود حمودة، المخرج وممثل الدوبلاج، إن دراسة الدوبلاج ليست بالأمر الهين، ويكون مطلوبًا من الممثل أن يكون قادرًا على تقمص الحالة التي يمثلها «الشخصية» ويضيف لها لمسته الخاصة.

أضاف المخرج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه يجب نقل الفكرة بثقافتها فالأمر ليس ترجمة حرفية، خاصًة في اللقطات المضحكة، ويفضل رؤية وصف الشخصيات كافة بالحدث وليس الشخصية الخاصة بالممثل فقط ودراسة الفيلم كامل.

رسالة خاصة يجب إيصالها للجماهير

تابع«حمودة»، هناك رسالة خاصة بالفيلم أو المسلسل يجب توصيلها للجماهير، لذلك يجب على الممثل قراءة شخصيته وشخصيات الآخرين، ووجود تفاعل بين الممثلين وكيميا خاصة بينهم.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات؛ هن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.