عضو التحالف الوطني: قرارات العفو تؤكد حرص الرئيس على فتح آفاق جديدة للحوار

أشاد محمد سيف النصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بصدور القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية.

فتح آفاق جديدة للحوار الوطني

وأكد سيف النصر، خلال تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي حريص على فتح آفاق جديدة للحوار الوطني مع جميع القوى السياسية، كما أنه حريص أيضا على إثراء الحياة السياسية والحزبية ووحدة الصف دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو سياسية.

وأضاف سيف النصر، أن الجمهورية الجديدة ستكون مختلفة تماما عما سبق في كل شيء، وأن قرار العفو رسالة تأكيد من القيادة السياسية على حرصها الدائم لتوفير مناخ سياسي منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافاتهم السياسية، وتمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور من التواصل بين كل أطراف المجتمع.

دفعات متتالية من المحبوسن احتياطيا

وأوضح أن خروج الدفعات المتتالي للمحبوسين احتياطيا يأتي في إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، وللتأكيد على أن مصر وطن يتسع للجميع في عهد الجمهورية الجديدة.