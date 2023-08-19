كيفية استخراج فيش جنائي فوري أون لاين.. «خطوات بسيطة هتساعدك»

الكثير من المواطنين يحتاجون استخراج فيش جنائي لاستخدامه في أغراض معينة كونه صحيفة إثبات الحالة الجنائية ومستند مهم وضروري في العديد من الأمور الحكومية والتجنيد والتوظيف والعمل وغيرها الخدمات الأخرى، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» في التقرير التالي كيفية استخراج فيش جنائي فوري «أون لاين» في خطوات بسيطة ومُيسرة هتساعدك في إنهاء العملية خلال دقائق أثناء تواجدك بالمنزل.

كيفية استخراج فيش جنائي فوري أون لاين.. «خطوات هتساعدك»

استخراج فيش جنائي فوري أون لاين سيساعد الكثير من المواطنين توفير رحلة التوجه إلي قسم الشرطة التابع لمحل الإقامة الخاص بالمواطن لاستخراجه والذي يحتوى على الكشف عن القضايا التي تظهر بداخل الفيش الجنائي لمعرفة إذا كان به أحكام قضائيه او من عدمه، ومن خلال الخطوات التي تتم في عملية استخراج فيش جنائي فوري أون لاين كالتالي:

أولى الخطوات بدايتهم الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي من هنــــــــا، ثم القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد في حال التسجيل للمرة الأولى.

طرق استخراج فيش جنائي فوري أون لاين من المنزل

أما في الخطوة الثانية عليك اختيار «دليل الخدمات» من الصفحة الرئيسية، وفي الصفحة التالية أختر أيقونة «الأدلة الجنائية»، ثم بعد ذلك بالضغط على كلمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة، وإدخال البيانات الخاصة بصاحب الطلب «عنوان الإقامة الحالي، عنوان استلام الفيش والتشبيه»، في حال تطابق عنوان الاستلام مع عنوان محل الاقامة قم بالضغط على خيار «عنوان الاستلام هو نفسه عنوان الاقامة».

استخراج فيش جنائي فوري أون لاين من خلال موقع وزارة الداخلية

وفي الخطوة الثالثة قم بالموافقة على الشروط والأحكام وأختيار طريقة الدفع إلكترونياً ثم قم بالضغط على زر «تسجيل الطلب»، وسيتم إرسال كود الإستلام للمواطن يجب الاحتفاظ به، ولا يتم تسليم صحيفة الحالة الجنائية إلا للمواطن المتقدم لخدمة الحصول على الفيش شخصيا، وذلك بعد أن يتحقق المندوب من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.