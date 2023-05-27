كيفية استخراج فيش جنائي مستعجل 2023.. اتبع 4 خطوات

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة طريقة استخراج فيش جنائي مستعجل في نفس اليوم، دون الانتظار حتى اليوم التالي والذهاب إلى قسم الشرطة مرتين الأولى للتقديم على «فيش وتشبيه» والمرة الأخرى لاستلامه، لذا تستعرض «الوطن» كيفية استخراج فيش جنائي مستعجل 2023 في أسهل وأسرع طريقة.

كيفية استخراج فيش جنائي مستعجل 2023

وعلى من يرغب في استخراج فيش جنائي مستعجل 2023 واستلامه في نفس اليوم، أن يتبع تلك الخطوات:

1 - التوجه أولًا إلى مكتب الفيش والتشبيه بقسم الشرطة التابع له المواطن، أو التوجه إلى مقر الأدلة الجنائية بمنطقة العباسية، والذي يمكن من خلاله استخراج فيش جنائي لكافة المواطنين من أي محافظة.

2 - تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج فيش جنائي مستعجل ومن أبزرها:

- لمن هو بلغ سن الـ 16 عامًا، إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

- لمن هو أقل من سن الـ 16 عامًا، إحضار شهادة الميلاد.

3 - دفع الرسوم المقررة لخدمة استخراج فيش جنائي مستعجل.

4 - الانتظار حتى استلام الفيش الجنائي.

أماكن استخراج الفيش الجنائي

ويمكن استخراج الفيش الجنائي من عدة أماكن للتسهيل على المواطنين ومنها:

1 - مكتب الفيش والتشبيه الموجود في قسم الشرطة التابع له مقدم الطلب.

2 - مقر الأدلة الجنائية في العباسية.

3 - بعض من المولات التجارية مثل مول سيتي ستارز وداندي مول.

4 - يمكن أيضًا استخراجه إلكترونيًا بدلًا من الذهاب إلى المصالح الحكومية من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت.