عضو بالحوار الوطني: قرارات العفو تؤكد سعي الرئيس لتحقيق إصلاح شامل

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن الإفراجات الرئاسية الأخيرة جاءت لتؤكد على سلسلة الخطوات والمساعي التي رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إحداث إصلاح شامل يشمل الجوانب المتعلقة بالمشهد السياسي والحقوق والحريات وفتح المجال العام.

الشبراوي: الدولة جادة دائما في إنجاح الحوار الوطني

وأضافت الشبراوي، في بيان لها، أنها تؤكد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جادة دائما في إنجاح الحوار الوطني، الذي جاء من بين أركانه الأساسية محور كامل متعلق بالأحوال السياسية وتعزيز الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان؛ الأمر الذي نجد أنه تتم ترجمته إلى أرض الواقع الفعلي بشكل عملي وسريع متمثل في الإفراجات الرئاسية المتتالية.

الشبراوي: قرارات العفو الرئاسي لاقت ترحيبا كبيرا

وتابعت: «صدور قرارات العفو الرئاسي لتأتي متضمنة أسماء بحجم أحمد دومة، قد لاقت ترحيبا واسعا من مختلف أطياف المشهد السياسي الذين اتفقوا على أن الدولة المصرية تستهدف بفضل قرارات الرئيس السيسي، توسيع مساحات التفاهم بين مختلف القوى السياسية والسعي المتواصل نحو بناء الثقة بين الجميع، وصولا الى الجمهورية الجديدة».