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رئيس حزب الجيل عن استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني: أوفى بوعده

كتب:

مريم جاد
05:47 م | السبت 19 أغسطس 2023
رئيس حزب الجيل

رئيس حزب الجيل

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفى بوعده عندما دعا للحوار الوطني، باهتمامه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وذلك عن طريق قرارات تنفيذية رئاسية أو إصدار تعديلات تشريعية لقوانين موجودة بالفعل أو إصدار قوانين جديدة طبقًا لحالة المخرجات والتوصيات النهائية للحوار الوطنى.

اهتمام الرئيس السيسي بالحوار الوطنى

وأضاف رئيس حزب الجيل، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بشكر الرئيس لأنه من دعا ونفذ الحوار الوطني وقام بتشكيل لجنة للعفو الرئاسي وقام بضم أعضاء جدد وصلاحيات جديدة ويتابع باهتمام جلسات الحوار الوطني»، لافتًا إلى أن الرئيس عندما يتوصل المحاورون إلى قرار ويجمعون عليه كان يحوله إلى قرار منفَذ.

تحويل مخرجات الحوار للجهات المعنيه

وتابع «الشهابي»: «تعهد الرئيس برعاية الحوار الوطنى وإيجاد مجال للثقة بين المتحاورون والدولة المصرية واستطاع تلبية مطالب البعض وتحويل بعض القرارات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيقها في الإطار القانونى والدستورى».

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