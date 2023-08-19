الإدارية العليا تقضي بمعادلة شهادة ماجستير أمريكية بنظيرتها في الأزهر

قضت الدائرة السادسة عليا موضوع، بمجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول الطعن المقام من طالب، لمعادلة شهادة الماجستير الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية المفتوحة بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر.

وقالت المحكمة، إن الطاعن أورد بصحيفة دعواه أنه تقدم في العام 2002م إلى الجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن للحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية، وتم تسجيله في ذات العام، وكان الثابت من الأوراق أنه حصل على درجة الماجستير في اللغة العربية من الجامعة المذكورة بتاريخ 9 مايو 2011، ومن ثم يكون قد تم قيده بالجامعة المذكورة خلال فترة سريان الإتفاقية المشار إليها وقبل إلغائها في 2 يونيو 2004.

الطاعن اكتسب مركز قانونيًا

وأضافت المحكة، أن الطاعن اكتسب مركزًا قانونيًا استنادًا لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر، ويحق له معادلة شهادهته بنظيرته التي تمنحها جامعة الأزهر ولا ينال من ذلك ما أوردته الجامعة المطعون ضدها بمذكرة دفاعها المقدمة أمام المحكمة بجلسة 1 فبراير 2023، من أن الطاعن لم يقدم على سبيل اليقين ما يفيد تاريخ تقدمه للجامعة الأمريكية المفتوحة للحصول على المؤهل المراد معادلته، واكتفي بمقولة تقدمه في خريف 2000.

وأكدت المحكمة أن ذلك مردود عليه، بأنه ولئن كان الطاعن قد أورد بتقرير طعنه في أنه التحق بالجامعة المذكورة في خريف 2000، وأورد بصحيفة دعواه المبتدأة أنه التحق بالجامعة المشار إليها في عام 2002 حسبما سلف البيان، إلا أنه وباستقراء كشف الدرجات المقدم من الطاعن ضمن حافظة مستنداته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 21 سبتمبر 2017 والذي لم تنازع فيه الجامعة المطعون ضدها، ولم تقدم ما يدحضه، أدى الامتحان في مادة فقه اللغة في خريف 2002 ومواد العقيدة الإسلامية والبلاغة (1) والأدب (1) والأدب (2) والنقد الأدبي والمعاجم واللهجات في خريف وصيف 2003، ما يؤكد تقدمه للجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن أثناء سريان الاتفاقية سالفة الذكر.