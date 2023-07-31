درجات مواد الثانوية العامة 2023.. المجموع الكلي 410 درجات

يتيح موقع «الوطن»، عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، حصول الطلاب على درجات مواد الثانوية العامة 2023 بتفاصيل كل مادة على حدة، مع الحصول على المجموع الكلي والنسبة المئوية للطالب، إذ حددت وزارة التربية والتعليم، المجموع الكلي للصف الثالث الثانوي، بعدد 410 درجات لجميع المواد.

درجات مواد الثانوية العامة 2023

ويظهر موقع «الوطن» من رابط نتيجة الثانوية العامة بعد كتابة رقم جلوس الطالب درجات مواد الثانوية العامة 2023 مفصلة، كالتالي:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنــــا.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- الضغط على أيقونة اظهر النتيجة.

- استلام تفاصيل مجموع الطالب ودرجاته في مجموع المواد.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مجموع الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات المواد للشعبتين العلمية والأدبية كالآتي:-

- المجموع الكلي للثانوية العامة 2023.. 410 درجات

- مادة اللغة العربية.. 80 درجة.

- مادة اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية».. 50 درجة.

- مادة اللغات الأجنبية الثانية.. 40 درجة.

- مادة الفيزياء.. 60 درجة.

- مادة الكيمياء.. 60 درجة.

- مادة الأحياء.. 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة.. 60 درجة.

- مادة التاريخ.. 60 درجة.

- مادة الجغرافيا.. 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق.. 60 درجة.

- مادة علم النفس والاجتماع.. 60 درجة.

- مادة الجبر والهندسة الفراغية.. 30 درجة.

- مادة التفاضل والتكامل.. 30 درجة.

- مادة الإستاتيكا.. 30 درجة.

- مادة الديناميكا.. 30 درجة.

فيما تبدأ وزارة التربية والتعليم، فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023 والذي يفتح بعد إعلان النتيجة، وتحديدا يوم الخميس 3 أغسطس 2023، ولمدة أسبوعين، من خلال بوابة تظلمات الثانوية العامة، ليتم تقديم التظلمات إلكترونيا، فيما يتم فحص التظلمات ورقيا بمقرات التظلمات القريبة من الطلاب، بدلا من المقر الرئيسي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وفقا لما أعلنه وزير التعليم الدكتور رضا حجازي.