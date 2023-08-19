كان ينتظر مولوده الجديد.. «حسام» يدفع حياته ثمنا لإنقاذ طفل بالمنيا

«حسام» شاب ريفي يبلغ من العمر 25 عاما، يقيم في قرية دمشاو هاشم، التابعة لمركز المنيا، كان متواجدا أمام مستشفى النساء والتوليد في مدينة المنيا، منتظرا بشرى ولادة زوجته، وفجأة شعر بالعطش الشديد في عز الحر، فانطلق إلى أقرب «كولدير مياه»، وهناك وجد طفلا صغيرا سقط عليه الكولدير فتدخل بسرعة لإنقاذه، وفي أثناء ذلك فارق الحياة متأثرا بصعق كهربائي أمام كولدير المياه.

إصابة الشاب بصعق كهربائي ووفاته

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإصابة الشاب حسام حسن، 25 عاما، مقيم بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، بصعق كهربائي، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الشاب كان ينتظر زوجته في حالة وضع، أمام مستشفى النساء الجامعي، وأثناء ذلك سقط كولدير مياه على طفل عمره 6 سنوات، فهرول الشاب لإنقاذ الطفل فتعرض لصعق كهربائي، وتوفي في الحال، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بوستات تنعى الراحل وتلقبه بشهيد الشهامة

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنيا منشورات تنعى الشاب «حسام»، البالغ من العمر 25 عاما وقد أطلق عليه بعض رواد التواصل الاجتماعي الفيس بوك لقب «شهيد الشهامة» بعد سقوط كولدير المياه على الصغير البالغ من العمر 6 أعوام، ومحاولة إنقاذه من الموت، فكان الموت ينتظره قبل أن يفرح بمولوده الجديد.

وقال الأهالي في قرية دمشاو هاشم، إن الشاب «حسام» معروف عنه الشجاعة حيث اتجه لإنقاذ الطفل دون تردد، وعند رفع كولدير المياه عن الصغير كان الصاعق الكهربائي أشد منه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم إيداع الجثة في مشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.