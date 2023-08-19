إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في 3 حوادث سير متفرقة بالفيوم

أصيب 4 أشخاص، بينهم فتاة وطفل، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة في 3 حوادث متفرقة في عدة مناطق بمحافظة الفيوم، مساء اليوم السبت، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهم السيطرة عليها، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى أماكن الحوادث على الفور لنقل المصابين لأقرب مستشفى.

وتوقفت حركة المرور بصورة جزئية على مختلف الطرق، نتيجة الحوادث الثلاثة حتى جرى إزالة آثارها.

إصابة فتاة في انقلاب توك توك

أصيبت فتاة تدعى فاطمة سنوسي عبد الحميد عبد الله (18 عاما) بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، نتيجة تعرضها لحادث انقلاب توك توك كانت تستقله على طريق أبشواي، قرب مدخل طحاوي، وجرى نقلها إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج.

إصابة طفل في انقلاب دراجة نارية

أصيب طفل يدعي مروان جابر ناصر جودة (12 عاما) في حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدخل طامية، وذلك بسبب عدم قدرته على التحكم في قيادة الدراجة النارية بصورة جيدة، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج.

إصابة شقيقين في انقلاب دراجة نارية

أُصيب الشقيقان محمد رجب محمد (19 سنة)، ومحمود رجب محمد (13 سنة) في حادث انقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها على الطريق الدائري بمدخل إطسا بمحافظة الفيوم، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.