إصابة شخصين في انقلاب جرار زراعي على طريق الغرق بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهما لحادث انقلاب جرار زراعي كانا يستقلانه على طريق الغرق بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الأحد، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها حتى انقلب الجرار في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، فيما انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بانقلاب جرار زراعي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي على طريق الغرق، أمام قرية محمد فهمي، بدائرة المركز، ووجود مصابين.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين لمستشفى إطسا المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.