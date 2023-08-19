إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلًا في انقلاب دراجة نارية على أحد الطرق الفرعية بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت وسقط سائق الدراجة وطفلة وآخر، فيما هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفى.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود إخطارًا من مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بوقوع حادث انقلاب دراجة على طريق طبهار/ الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص

وأسفر حادث انقلاب دراجة نارية عن إصابة كل من مصطفى رجب سيد عيسى 30 سنة، وابنه معاذ 3 سنوات، وأحمد علي عبد الباسط 19 سنة، حيث تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.