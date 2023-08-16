إصابة شخصين في انقلاب «توك توك» بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية «توك توك»، كانا يستقلانه في إحدى الأراضي الزراعية، على طريق فرقص/ طامية، مساء اليوم الأربعاء، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلب به وبإحدى السيدات التي كان يقوم بتوصيلها.

وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفى واتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب توك توك

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب توك توك في قطعة أرض زراعية على طريق فرقص/ طامية بسبب السرعة الزائدة ووجود مصابين.

نقل المصابين للمستشفى

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وهما عمر علي عبد الواحد 21 سنة، وخديجة عبد الله حميدة 29 سنة، بإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات واشتباه كسور متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليهما وتشخيص إصاباتهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.