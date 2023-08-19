«تعليم المنيا» يناقش حل مشكلة العجز بالمدارس قبل بدء الدراسة

شدد الدكتور علي عبد السلام، مدير الإدارة التعليمية في المنيا، على حل مشكلة العجز والزيادة في الأخصائيين بالتوجيهات المختلفة من خلال الندب أو النقل بين المدارس طبقا للقرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013.

اجتماع لمناقشة سد العجز بالمدارس

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير عام إدارة المنيا التعليمية بالموجهين الأوائل للأنشطة لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

أكد مدير الإدارة التعليمية، علي ضرورة التأكيد على الانضباط الإداري والإلتزام بالمواعيد المقررة الرسمية وإتباع اللوائح والقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

مناقشة المشكلات ببعض المدارس

وناقش الاجتماع الإلتزام بمواعيد المدرسة المدرجة أو الإدارة حسب الخطة المدرجة مسبقا وعدم تغيرها إلا لصالح العمل، ومتابعة التوجيهات والنشرات الواردة من وزارة التعليم، وتحديد نقاط القوة والضعف بكل مدرسة والتى تحتاج إلى تحسين أو دعم، ويقدم التوجيه المناسب والخطط المناسبة لتحسين الأداء و تقديم الدعم المطلوب ومناقشة المشكلات التي تقع ببعض المدارس والعمل علي حلها.

على جانب آخر، واصلت مديرية تعليم المنيا، تنفيذ فعاليات مبادرة "صحتهم مستقبلهم" بالشراكة بين اليونيسيف وشركة المياه والتربية والتعليم ضمن خطة النشاط الصيفي بالمنيا، حيث يساهم المشروع بدرجة كبيرة فى رفع الوعى لدى طلبة المدارس الإبتدائية بإدارة المنيا، من خلال حزمة الأنشطة التى تم تنفيذها والتي تناولت كافة رسائل المشروع الـ6 الخاصة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث، الاستخدام الأمثل لشبكة الصرف الصحي، التغذية الصحية السليمة، النظافة الشخصية والنظافة العامة، والتغيرات المناخية.