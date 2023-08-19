مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم.. وصلت إلى 45 مئوية

سجل عدد من محافظات الجمهورية، أعلى درجة حرارة اليوم السبت، وفقا لما أظهره تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن عددا من المدن والمحافظات سجلت أعلى درجة حرارة اليوم، إذ وصلت العظمى بها إلى 45 درجة مئوية، والمحسوسة 46 درجة.

مناطق سجلت أعلى درجة حرارة اليوم

وسجلت محافظات أسوان: 45 درجة للعظمى والمحسوسة 46 درجة، والأقصر وقنا وأبو سمبل: 44 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية، وشلاتين 41 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية، والوادي الجديد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة، وسوهاج 40 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

فيما سجلت مدينة شرم الشيخ، أعلى درجات حرارة صغرى اليوم السبت بـ30 درجة مئوية، تليها أسوان وحلايب وأبو رماد بـ29 درجة مئوية، ثم أبو سمبل بـ28 درجة.

حالة الطقس اليوم

وعن اليوم، يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة، خاصة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم السبت على محافظات الجمهورية:

القاهرة 33 25.

العاصمة الإدارية 33 25.

أكتوبر 34 24.

بنها 33 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 33 24.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 33 25.

شبين الكوم 33 25.

طنطا 32 24.

دمياط 31 24.

الإسماعيلية 35 22.

السويس 35 23.

العريش 31 24.

رفح 31 24.

رأس سدر 35 25.

نخل 35 21.

كاترين 34 18.

الطور 35 28.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 41 30.

الإسكندرية 31 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 31 24.

السلوم 34 23.

سيوة 37 21.

رأس غارب 39 28.

سفاجا 40 29.

مرسى علم 39 29.

شلاتين 41 31.

حلايب 37 29 .

أبو رماد 38 29.

رأس حدربة 38 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 37 23.

أسيوط 37 23.

سوهاج 40 26.

قنا 44 27.

الأقصر 44 27.

أسوان 45 29.

الوادي الجديد 41 25.

أبو سمبل 44 28.