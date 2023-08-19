«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم وتحذر من اضطراب الملاحة البحرية

أعلنت الادارة العامة للتبؤات والإنذار المبكر التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، أن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تشهد اليوم السبت طقس حار رطب، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس اليوم السبت في المحافظات

وأكد خبراء الأرصاد أنه من المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم خلال الذروة 33 درجة مئوية، لافتين إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعه.

وحذرت لجنة الإنذار المبكر من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ليصل نشاط الرياح إلى 50 لـ60 كيلومترا في الساعة وارتفاع الموج 2.5 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت 19 أغسطس، كالتالي:

القاهرة 33 25.

العاصمة الإدارية 33 25.

أكتوبر 34 24.

بنها 33 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 33 24.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 33 25.

شبين الكوم 33 25.

طنطا 32 24.

دمياط 31 24.

الإسماعيلية 35 22.

السويس 35 23.

العريش 31 24.

رفح 31 24.

رأس سدر 35 25.

نخل 35 21.

كاترين 34 18.

الطور 35 28.

طابا 37 25.

شرم الشيخ 41 30.

الإسكندرية 31 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 31 24.

السلوم 34 23.

سيوة 37 21.

رأس غارب 39 28.

سفاجا 40 29.

مرسى علم 39 29.

شلاتين 41 31.

حلايب 37 29 .

أبو رماد 38 29.

رأس حدربة 38 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 37 23.

أسيوط 37 23.

سوهاج 40 26.

قنا 44 27.

الأقصر 44 27.

أسوان 45 29.

الوادي الجديد 41 25.

أبو سمبل 44 28.