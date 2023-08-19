تحرير 13 محضرا ضد تجار سجائر وبدالي تموين خلال أسبوع ببني سويف بسبب مخالفات

كشف تقرير صادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن جهود مديرية التموين خلال أسبوع، بالتعاون مع الجهات الرقابية من مباحث التموين والجهات ذات الصلة، والتي اسفرت عن تحرير 13 محضرا ضد تجار سجائر وبدالي تموين خلال أسبوع

تحرير 6 محاضر ضد تجار للسجائر والدخان في بني سويف

وكشف التقرير عن تحرير 6 محاضر تموينية للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان للامتناع عن البيع وحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات

تحرير 7 محاضر ضد بدالي التموين في بني سويف

كما كشف التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، عن تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، وذلك خلال الحملات التموينية التي شنتها المديرية على مدار اسبوع.

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الرقابة على المنشأت التجارية

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق، والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري .