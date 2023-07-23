للبيع بسعر أعلى من الرسمي.. تحرير 9 محاضر ضد محلات السجائر في بني سويف

كشف المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، عن شن حملات تموينية المتنوعة على محلات وأكشاك بيع السجائر بمختلف قرى ومدن المحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك على مدار الأسبوع.

محاضر تموينية متنوعة ضد محلات وأكشاك بيع السجائر في بني سويف

وقال «عبد الله»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الحملات التموينية حررت 9 محاضر، ضد محلات بيع السجائر والدخان، تنوعت بين 5 محاضر للمسؤولين عن محال بيع السجائر والدخان، لقيامهم ببيع السجائر بأسعار أزيد من السعر الرسمي المقرر من الشركة، و4 محاضر لعرض وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها.

التحفظ على 3338 علبة سجائر مجهولة المصدر

وأضاف وكيل تموين بني سويف أن الحملة تمكنت من ضبط 3338 علبة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، وجرى التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات.

وفي السياق ذاته، تمكنت حملة تموينية من تحرير محضر ضد أحد المسؤولين عن محلات بيع الأسمدة الزراعية، لحيازته وبيعه كيماويات مجهولة المصدر، حيث جرى التحفظ على 50 جركن مواد كيماوية مجهول المصدر.

ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجار

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار الأساسية.