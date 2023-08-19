ضبط دواجن ولحوم ومنتجات ألبان فاسدة خلال حملات على المطاعم بالمنيا

أعلنت الوحدتان المحليتان، في مركزي أبوقرقاص وبني مزار بالمنيا، عن ضبط دواجن ولحوم وعصائر وأغذية ومنتجات ألبان فاسدة، خلال حملة على الأسواق والمجازر والمحال العامة بالتعاون مع الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بالإدارة الصحية.

ضبط لحوم فاسدة في بني مزار

وقال عماد حسن، رئيس مركز بني مزار، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تحرير 3 محاضر لحيازة أغذية منتهية الصلاحية وسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى من لحوم وعصائر ومنتجات ألبان، و4 محاضر لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، و5 محاضر لعدم الحصول على شهادات صحية.

ضبط دواجن فاسدة بمطعم بأبوقرقاص

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، عن ضبط دواجن بمطعم شهير بالمدينة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة على المطاعم بالتعاون مع الطب البيطرى والتموين.

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخابز البلدية، مع التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية لمنع الممارسات الاحتكارية من التجار والتأكد من صلاحية المعروض من السلع والمنتجات الغذائية ومحاسبة المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.