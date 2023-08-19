إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بوظائف مديرية تعليم المنيا

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم السبت، المقابلات الشخصية للمتقدمين في مسابقة 2023- 2024 بجميع الإدارات التعليمية.

إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين

ضمت اللجنة، حمدي مصطفى، وكيل وزارة التعليم في المنيا، محمد أبو العيون مدير عام التعليم العام، الدكتور جمال شحاتة رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، حامد الشريف وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس.

وقال وكيل وزارة التعليم، إن اللجنة أجرت المقابلات الشخصية مع هؤلاء المتقدمين بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، عن وظائف خالية للعام الدراسي 2023-2024، وتشمل مدير إدارة تعليمية، وكيل إدارة تعليمية، موجه عام بديوان المديرية، مدير إدارة مدرسية، وكيل إدارة مدرسية، موجهين أوائل وموجهين بالإدارات التعليمية، بجميع المراحل التعليمية.

شروط التقديم لوظائف التعليم

وتشمل شروط الوظائف الشاغرة بتعليم المنيا، أن يكون المتقدم على رأس العمل وقت التقدم للوظيفة وألا يكون منتدب من محافظة أخري، وعدم التقدم لأكثر من وظيفة في نفس المسابقة، وتقديم طلب شغل الوظيفة على النموذج المعد لذلك مع صورة شخصية حديثة، صحيفة أحوال إلكترونية وصحيفة أحوال ورقية حديثة ومعتمدة، صورة من قرار استلام العمل للوظيفة الحالية، وصورة طبق الأصل من شهادة التأهيل التربوي أو الدبلومة التربوية، وصورة طبق الأصل من شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المتقدم عليها، وإفادة معتمدة من الإدارة التعليمية بالجزاءات الحاصل عليها.