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الرئيس السيسي: التعليم أهم حاجة في الدنيا.. ونعمل على تدريب مديري المدارس

كتب:

محمد أيمن سالم
07:36 م | السبت 19 أغسطس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التواصل الاجتماعي ليس مقتصرا على المدرسة ولكنه في المنزل أيضا، ونحتاج إلى تنظيمه لاكتساب الفائدة وتلافى الضرر، لافتا إلى أن هناك تأثيرات كبيرة حدثت في المجتمع مؤخرا ولم نكن نعلم كيفية التعامل معها بشكل جيد، ومن هنا جاءت الفكرة لإعداد التربويين والقائمين على التعليم، لأن «التعليم هو أهم حاجة في الدنيا».

وتابع خلال لقائه بالطلاب والدارسين في الأكاديمية العكسرية اليوم: «نعمل على تدريب دفعة جديدة من المعلمين والمعلمات، وسنعمل على إضافة مديري المدارس للتدريب ونعطيهم جرعة مكثفة، ولا نتدخل في الجانب الفني فهو مهمة التربية والتعليم، ونتوقع الخير لكل الموجودين في البرنامج».

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