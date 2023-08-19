عضو بمجلس الشيوخ: «الأعلى للتعليم» هدفه سد الفجوة بين المنظومة وسوق العمل

تحدث النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب، حول الجلسة الخاصة بالتعليم، ومشروع المجلس الأعلى للتعليم، وذلك على هامش جلسات الحوار الوطني، وقال: «أثمن الخطوة التي بادر بها الرئيس السيسي، بتكليف مجلس الوزراء لإرسال مشروع القانون إلى الحوار الوطني للاستفادة من حالة الثراء التي تحدث، للوصول إلى مشروع قانون فعال قابل للنفاذ».

فلسفة مشروع التعليم

وأضاف علاء: «فلسفة المشروع هي أننا بحاجة إلى سد الفجوة بين منظومة التعليم بشكل عام ومتطلبات سوق العمل، ويعد هذا الأمر أحد أهم التحديات الكبرى، ويتطلب وجود كيان ينظم عملية التعليم وهذا ما رأيناه في القانون، فنحن نهدف لإنشاء مجلس أعلى مستقل لديه القدرة على تنظيم العملية التعليمية».

وأكمل علاء: «مصر كانت بحاجة لهذا الكيان، الذي يوحد الجهود المتنافرة في مجالات التعليم، ويوجد أكثر من 8 مجالس للتعليم، وهدف المجلس هو وضع آليات تسير عليها كل المجالس العليا».