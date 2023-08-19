إصابة 3 أشخاص في حريق منزلهم ببورسعيد بسبب ماس كهربائي

تمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد، مساء اليوم، من السيطرة على حريق هائل نشب في منزل بحي الشرق، بسبب ماس كهربائي في إحدى غرف المنزل قبل أن يمتد إلى باقي المنازل المجاورة له، وأسفر الحادث عن إصابات 3 أشخاص باختناق.

إخطار بالحريق

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من العميد شريف العربي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد، يفيد بأنه تلقى بلاغا باندلاع حريق في منزل بشارع عرابي بنطاق حي الشرق وأسفر الحريق عن إصابة سيدتين وشاب.

3 سيارات لإطفاء الحريق

وعلى الفور توجهت 3 سيارات إطفاء تحت إشراف العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق قبل أن يصل إلى المنازل السكنية المجاورة للحريق، كما أخمد رجال الإطفاء الدخان أيضا بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى ووصولها إلى المباني المجاورة.

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحادث وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

ماس كهربائي سبب الحريق

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي.

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، يفيد بأنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام منال حمدي محمد، 51 عاما، وإيناس محمد جلال، 46 عاما، ويسرى محمد السيد 18 عاما، مصابين بحالة اختناق إثر حريق اندلع في منزلهم، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق.