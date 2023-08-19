السيطرة على حريق ببرج سكني في الفيوم دون خسائر بشرية

اندلع حريق في برج سكني مكون من 12 دورًا صباح اليوم السبت، في أحد الأحياء الراقية بمدينة الفيوم، بسبب حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية لأحد الطوابق مما تسبب في اشتعال النيران، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان الحريق للسيطرة على ألسنة اللهب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في برج سكني مكون من 12 طابقًا بحي منشأة لطف الله الراقي بمدينة الفيوم، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ.

السيطرة على الحريق

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ اندلاع حريق في الطابق الأخير من العقار، فيما جرى إخماد النيران والسيطرة على الحريق قبل أن تمتد لباقي العقار والعقارات السكنية المجاورة، وذلك دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات.

ماس كهربائي السبب

وتبينّ من التحريات الكهربائية أنّ ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية الطابق الأخير، هو السبب في اندلاع النيران بصورة مفاجئة، حيث التهمت النيران بعض محتويات الطابق.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.