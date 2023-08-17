أغنية «مش سليم» لـ حمزة نمرة تتخطى 400 ألف مشاهدة في 15 ساعة

كسرت أغنية «مش سليم» للفنان حمزة نمرة حاجز الـ400 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وذلك بعد طرحها خلال الـ15 ساعة الماضية، وتعد سابع أغاني ألبوم «رايق» الذي ينافس به «نمرة» في موسم صيف 2023.

صناع أغنية «مش سليم» لـ حمزة نمرة

أغنية «مش سليم» من ألحان حمزة نمرة وأندريه مينا، كلمات محمد فاروق، جتار وعود حمزة نمرة، توزيع وميكساج أندريه مينا، تنفيذ وتريات أحمد عاطف.

ألبوم «رايق» يضم 13 أغنية

وقرر حمزة نمرة خلال موسم صيف 2023 طرح أغاني ألبوم رايق والتي تضم 13 أغنية، بشكل منفرد على أن يجرى تقديم أغنية أوأكثر مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتشويق جمهوره للأغنية المرتقبة قبلها بساعات عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وطرح حمزة نمرة مجموعة من الأغاني الفترة الماضية بخلاف مش سليم «غروب، إسكندرية، رايق، أنا الطيب، لعله خير، رياح الحياة»، وتصدرت غالبيتها قوائم محركات البحث وتريند يوتيوب.