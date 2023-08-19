تحذيرات من زلزال اسطنبول المحتمل تثير مخاوف واسعة في تركيا

يستعد عدد كبير من المواطنين في تركيا لزلزال قوي محتمل، تشير توقعات جيولوجية إلى إمكانية حدوثه في مدينة اسطنبول خلال الفترة المقبلة، قد يكون تأثيره مشابهاً للزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، في شهر فبراير الماضي، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مصرع أكثر من 50 ألف شخص، كما خلف دماراً واسعاً في المناطق المنكوبة.

زلزال تركيا وحديث عن الهجرة من اسطنبول

ويحذر علماء الجيولوجيا من زلزال تركيا الذي يهدد مدينة اسطنبول، وسط محاولات في البلاد لتقليل تأثيره المتوقع، وفي ظل مخاوف متزايدة دفعت الكثيرين إلى التفكير في ترك المدينة الشهيرة، خاصةً بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بمغادرة الممثل التركي تولغهان سايشمان وزوجته، اللذين قررا مغادرة البلاد خوفاً من الزلزال المحتمل، فيما خرج الممثل الشهير ليؤكد أنه سافر إلى خارج البلاد لأسباب خاصة، ليست لها علاقة بالزلزال.

تعليق العالم الهولندي على زلزال تركيا

من جانبه، كتب عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، عبر حسابه على منصة «إكس»، توتير سابقاً، معلقا على زلزال تركيا: «ليست هناك زلازل كبيرة حتى الآن، كان توقعي أن أكبر نشاط زلزالي سيحدث على الأرجح في النصف الثاني من أغسطس، بعد تراكم الكثير من الطاقة والضغط».

احتياج لهدم وترميم منازل بسبب زلزال تركيا

بدورها، أشارت صحيفة «ميليت» إلى أن زلزال تركيا الماضي تسبب في احتياج أكثر من 200 ألف مبنى في اسطنبول للهدم أو الترميم بشكل عاجل، حتى لا تنهار مع الزلزال المحتمل، الذي يترقبه سكان المدينة، وصنفت السلطات حوالي 35 ألف منزل ضمن المنازل عالية المخاطر، بينما يوجد أكثر من 207 آلاف منزل في حاجة ماسة للهدم أو التقوية، كما أن أكثر من 77 ألف شخص يعيشون في تلك المباني.