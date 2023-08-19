عادل حمودة: بريطانيا استخدمت الأفلام في تشكيل الرأي العام بعد الحرب العالمية

قال الإعلامي عادل حمودة، إن البريطانيين اكتشفوا قوة الأفلام في تشكيل الرأي العام خلال الحرب العالمية الأولى، ووصل تأثير السينما السياسية إلى السوفييت بعد الثورة البلشفية التي أنهت حكم القياصرة، لافتا إلى أنه في ألمانيا النازية تعلم وزير دعايتها جوزيف جوبلز، الدرس من لندن وموسكو، واستخدم الأفلام القصيرة التي كانت تسبق عرض الأفلام الروائية استخداما مباشرا.

السيطرة على أوروبا

وأضاف حمودة، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، متطرقا إلى تجربة ألمانيا النازية، مشيرا إلى أن هذه الأفلام الإخبارية أظهرت ألمانيا كما يراها النازيون دولة غنية، تتفوق على جاراتها، وتقود العالم بالسيطرة على أوروبا، لكن الدعاية لم تقتصر على الأفلام الإخبارية فقط، لافتا إلى أن النازية أنتجت أفلاما طويلة، عبرت فيها عن وجهات نظرها السياسية والاجتماعية والعسكرية، لنأخذ مثلا فيلم «انتصار الإرادة» الذي أخرجه ليني ريفنشتال، الذي مجد هتلر والحزب النازي.

مؤتمر الحزب النازي

وأشار الإعلامي عادل حمودة، إلى أنه جرى تصوير الفيلم في مؤتمر الحزب النازي الذي عقد في نورمبرج عام 1934، لكن جوزيف جوبلز سهل إنتاج أفلام ترفيهية حتى لا ينقلب الرأي العام على هتلر من شدة الضغوط، وسميت هذه الأفلام بأفلام «الهروب عمدا»، أي هروب الناس إلى الاستمتاع بعيدا عن شدة الأعصاب النازية، وهو نوع من المخدر المؤقت.