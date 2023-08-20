لبنى عسل: مصر على الحياد ومواقفها تتسم بالتوازن والاعتدال

رصدت الإعلامية لبنى عسل حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم السبت، في الأكاديمية العسكرية، وقالت: «الرئيس تحدث عن الأزمة الإقتصادية العالمية وتأثيرها، وبالرغم من أثرها إلا أن الدولة تعمل على خطة لتخفيف هذه الأزمة على المواطن».

وضع مصر في المنطقة

وأكملت لبنى خلال برنامح «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»: الرئيس تحدث عن مصر ومكانتها في المنطقة ووضعها في الأزمات المحيطة، وقال إن مصر تتسم بالتوازن والاعتدال، ودائمًا عامل في استقرار المنطقة وضرب الرئيس مثلًا بالأزمة الليبية والسودانية، وتحدث عن مؤتمر دول الجوار والرئيس مع الطلبة والموظفين بالجهاز الإداري، وسمعنا الجميع وهم يتحدثون عن أدوارهم فيما بعد واقتراحات في غاية الأهمية.

مستقبل الهيدروجين الأخضر

وأضافت لبنى: «بالرغم من وجود عدد كبير من التكتلات الكبيرة إلا أن مصر زي ما بيقولوا ماسكة العصاية من النص، فعلشان كده الرئيس تحدث عن هذه الجزئية ومستقبل الهيدروجين الأخضر».