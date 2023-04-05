النائب محمود القط: نحتاج حالة توافق عربي لدعم مرشح مصر لمنصب مدير عام «يونسكو»

أكد النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ترشيح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، يجب أن يكون مدعوما بحالة توافق عربي حول دعم المرشح المصري.

خالد العناني يمتلك خلفية أكاديمية وخبرات سياسية

وقال «القط» لـ «الوطن»: «الدكتور خالد العناني شخصية لها خلفية أكاديمية وله خبرات سياسية أثناء توليه وزارة السياحة، ويتمتع بعلاقات دولية قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة، وهذا المنصب له خصوصيته، فيونسكو إسهاماته لها اهتمام خاص في الأمم المتحدة لأنه متشعب المسؤوليات ومؤثر في القوى الناعمة للمجتمعات، وهو الجهة التي تحافظ على التراث العالمي وتهتم بتأصيل وتوطين التراث في جميع دول العالم، والدكتور خالد العناني يتمتع بالثقل البحثي والأكاديمي وإسهاماته البحثية الموثقة دوليا تجعله إضافة لهذا المنصب».

مجلس الشيوخ

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدكتور خالد العناني سيعتمد في المقام الأول على الثقل الدولي لمصر، وإسهاماتها المتعددة في الأمم المتحدة في جميع المجالات، خاصة في مجالات الثقافة والتاريخ والآثار، وستكون هناك حملة كاملة مكونة من كل فئات المجتمع سواء السياسية والثقافية وأيضا البرلمانية والحكومية وغير الحكومية لدعم مرشح مصر، وأتمنى أن تكون هناك حالة توافق عربي لدعم المرشح المصري، ويكون مرشح الدول العربية والأفريقية كاملة.