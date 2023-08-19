عادل حمودة يكشف عن كواليس أول فيلم سياسي وثائقي مصري

قال الإعلامي عادل حمودة، إن محمد بيومي سيد الفطاطري، ولد في طنطا عام 1894، وتخرج في المدرسة الحربية عام 1915، وسافر إلى إيطاليا ثم النمسا حيث حصل على دبلوم في التصوير الضوئي والسينمائي، وأنشأ أول جريدة سينمائية باسم «جريدة آمون»، وكان أول فيلم وثائقي له هو «عودة سعد زغلول من المنفى» يوم 18 سبتمبر عام 1923، وهذا هو أول فيلم سياسي في مصر، ومر عليه 100 سنة.

محمد بيومي أول صانع لفيلم سياسي مصري

وأوضح «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه في نفس العام قدم محمد بيومي أول فيلم روائي مصري بعنوان «برسوم يبحث عن وظيفة»، ويعالج الفيلم مشكلة البطالة في قالب كوميدي.

بشارة واكيم

وحكى الإعلامي عادل حمودة قصة الفيلم قائلا: «هناك صديقان أحدهما مسلم يدعي الشيخ متولي والآخر مسيحي يدعي برسوم، يعانيان من الجوع ويبحثان عن وظيفة، وتعهدا أن يقتسم من يحصل على عمل أجره مع صديقه، لكن في النهاية يُقبض عليهما معا، ولعب دور الشيخ متولي الممثل بشارة واكيم، فيما لعب دور برسوم ممثل يدعى عادل حميد».