كاتب صحفي: الرئيس السيسي حريص على مصارحة شعب مصر بالتحديات الراهنة

قال صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنَّ الرسائل في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقديه بالأكاديمية العسكرية اليوم ولقائه مع الطلاب ليتحدث بكل شفافية وصراحة عن الأوضاع الاقتصادية وكافة الأوضاع التي تمر بها البلاد.

مغاوري: الرئيس السيسي حريص على مصارحة شعبه

وأضاف «مغاوري» خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الرئيس السيسي حريص منذ تولي مهام منصبه أن يصارح الشعب بكل ما لديه من معلومات، لافتاً إلى استعراض الرئيس جهود الحكومة في تنفيذ مجموعة من الاجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في الداخل والمترتبة على الأوضاع العالمية.

زيادة غير مسبوقة بالرقعة الزراعية

وتابع نائب رئيس التحرير، أنه إلى جانب تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة غير مسبوقة بالرقعة الزراعية في مصر بما يزيد على 3 ملايين فدان وهي زيادة كبيرة بالفعل، فقد تحدث أيضا عن الأزمات العالمية التي يمر بها عالمنا والتي كانت سببا رئيسيا في الوضع الاقتصادي الحالي، أبرزها «كورونا» و«أزمة روسيا وأوكرانيا» التي انعكست آثارها السلبية على كافة اقتصادات العالم ومن بينها مصر.

وأوضح «مغاوري»، أن الرئيس السيسي حرص في كلمته اليوم بجولته التفقدية عن الإشارة إلى استهلاك مصر من القمح سنوياً الذي يتراوح ما بين 18 إلى 20 مليون طن نستورد أغلبها واعتمادنا على الاستهلاك من زيوت الطعام يتم استيراد حوالي 90% منه ما يتطلب توفير العملة الأجنبية.