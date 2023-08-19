تحرير أكثر من 2000 محضر تمويني متنوع خلال حملات مكثفة بالمنوفية 

تكثف مديرية التموين في محافظة المنوفية، جهودها من خلال شن الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات البنزين، في إطار حملاتها المكبرة لضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط المخالفات التي يتم رصدها، وفق توجيهات محافظ المنوفية.

حملات تموينية على الأسواق بمحافظة المنوفية

وأكد عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن الحملات نجحت في ضبط أكثر من 2000 محضر تمويني متنوع خلال الأسبوع الماضي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتحرير محاضر رسمية ضدهم، وإخطار جهات التحقيق بها لمباشرة التحقيقات.

التنسيق مع الجهات المعنية خلال الحملات بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية تتم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية ومجالس المدن وباقي الجهات المعنية في إطار الحملات المكبرة وضبط المخالفات.

وأوضح أنه تم ضبط بعص السلع والمواد البترولية واللحوم خلال الحملات المكبرة في قرى ومدن المحافظة، وتم التحفظ على المضبوطات ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق لحين صدور قرار بشأنها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه المضبوطات.