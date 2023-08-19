ليلة استثنائية في «العلمين».. «أنغام» تتألق بأغانيها الساحرة في المهرجان

ليلة استثنائية وفريدة عاشها جمهور وضيوف مدينة العلمين الجديدة على صوت مصر، الفنانة أنغام، الذى صدح فى أرجاء المدينة خلال ثانى أيام فعاليات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة المقرر إقامته حتى يوم 26 أغسطس الجارى.

أنغام هى الفنانة الأولى التى تُحيى حفلاً غنائياً بمفردها طيلة فعاليات المهرجانات، والثانية على الصعيد العام بعد الفنان تامر حسنى، حيث كان لهذا الحفل وضع استثنائى بعد إقامته على مسرح العلمين أرينا الذى تم إعداده ووضع المقاعد الشخصية للجمهور، بدلاً من حضورهم وقوفاً مثلما جرت العادة فى الحفلات الماضية بالمهرجان، والتى كان آخرها حفل الفنان حكيم.

المطربة: أغنية «شبر ونص» جمعت كل قلوب الوطن العربي.. وأشكر الفرقة الموسيقية والمايسترو هاني فرحات

صعدت أنغام لجمهورها بإطلالة زرقاء اللون على نغمات أغنيتها الشهيرة «نفضل نرقص»، وأعقبت الأغنية بكلمة لجمهورها قالت فيها: «بقالى كتير قوى ماغنِّتش فى المنطقة الجميلة دى، ومبسوطة قوى لأن دى من أجمل المناطق اللى بحب أعيش فيها، وحضوركم زوّد المنطقة جمال وزوّد الجمال، ببارك لمصر على العلمين الجديدة، وببارك لنفسى كمصرية على العلمين الجميلة اللى بقت جميلة أكتر بيكم، وعايزة أشكركم كلكم على حضوركم، وعايزة أشكركم واحد واحد على حضوركم»، ثم تابعت أنغام: «إيه رأيكو نعوّض البُعد ونغنى حاجة مع بعض من غير مزيكا»، وشاركها الجمهور أداء أغنية «شبر ونص» التى علقت عليها بقولها: «الأغنية دى اتعملت مخصوص علشان أطفال ربنا ما يوجع قلبهم أبداً، أطفال مصريين ومن كل الوطن العربى، مستشفى الدكتور مجدى يعقوب اتفتحت علشانهم، وأظن إنها جمعت قلوب كل الوطن العربى».

أكملت أنغام الحفل بتقديم أغنيات «حالة خاصة جداً، أساميك الكتيرة، خلينى شوية معاك، بين البنين، هتشتاقوا، بتوصفنى بتكسفنى، اتجاه واحد، ولا دبلت، سيبك أنت، راحت ليالى، بتحبها ولا»، وقدمت أنغام خلال فواصل الغناء الشكر للموسيقار هانى فرحات قائلة للجمهور: «اسمحوا لى أشكر الأوركسترا، والمايسترو الغالى العزيز هانى فرحات فخر مصر حقيقى، أنا فخورة إنى زاملته، يا رب تكونوا انبسطتوا زى ما اتبسطت، ونوّرتوا العلمين ومصر».

ومازحت أنغام المسئول عن إطلاق الفقاعات الهوائية فى الحفل قائلة: «أنا بحب لعبة الصابون، بس لما بتيجى فى العين بتعمل مشكلة وبتحرق، يا نلعب مع بعض يا ماتلعبش لوحدك، إدينى واحدة ألعب بيها، وتحذرنى قبل ما تعمل كده لو سمحت».

وواصلت أنغام تقديم فقرتها الغنائية بتقديم أغنيات «ماجابش سيرتى، لوحة باهتة، عمرى معاك، أنا عايشة حالة، عشان أرضيك، فنجان النسيان، طول ما انت بعيد، قلبك، وعرّفها بيّا، حتة ناقصة، أكتبلك تعهد».

وحرصت «أنغام» قبل غناء آخر أغنية لها على شكر جمهورها قائلة: «شكراً ليكم، ويا رب تكونوا اتبسطتوا زى ما أنا اتبسطت، نوّرتوا العلمين ونوّرتوا مصر ونوّرتوا الساحل الشمالى»، واختتمت أنغام الحفل بعد ساعتين من الغناء بتقديم أغنيتها الشهيرة «يا ريتك فاهمنى» التى تفاعل معها الجمهور، حيث أبدعت فى تقديمها بشكل كبير، وبعد أن أنهت الأغنية طالبها الجمهور بإعادة غنائها لتلبى أنغام طلب الجمهور وتعيد غناءها مرة أخرى.

يُذكر أن مهرجان العلمين المستهدف له أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى يشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى، من بينهم تامر حسنى ونانسى عجرم وراغب علامة ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم ووائل الفشنى وعلى الهلباوى وإليسا وتامر حسنى ورضا البحراوى وبهاء سلطان وفريق مسار إجبارى.

وشهدت الفعاليات أيضاً بطولة لكرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجماً من نجوم الرياضة على المستويين المحلى والأجنبى، فضلاً عن سباق «تراياثلون»، مكون من 3 رياضات «السباحة، ركوب الدراجات، الجرى» وجميعها ألعاب أولمبية، وإقامة بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدى جيت سكى JET SKIS CHALLENGE، فضلاً عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.