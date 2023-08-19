«تاج الدين»: متحور كورونا الجديد منتشر في 55 بلدا على مستوى العالم

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل متحور كورونا الجديد، موضحا أنه موجود في 55 بلدا واحتمالية انتشاره موجودة بسبب الانفتاح بين دول العالم.

تفاصيل متحور كورونا الجديد

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا توجد أي حالة تتطلب الهلع والقلق، وأجهزة الترصد موجودة في المطارات والمنافذ.

وأكد تاج الدين، أن من يشعر بأي أعراض للبرد عليه أن يحصل على أي نوع من الباراستمول وهو المسكن المعتاد ولا يحصل على المضاد الحيوي إلا باستشارة الطبيب.

وشدد على أهمية اللجوء إلى الطبيب المباشر ليقدم له النصيحة الطبية ويكتب له الدواء المناسب، مؤكدا أنه لا توجد مؤشرات على وجود حاجة للعودة للكمامات أو الحصول على لقاح جديد إلا لفئات معينة.

أعراض متحور كورونا الجديد

واستطرد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن فيروس كورونا لا يزال موجودًا ولم يتم حتى الإعلان عن انتهائه كونه وباء، ولكن انتهى كحالة طوارئ عالمية.

وشدد على أن الوضع في مصر مطمئن جدا بشأن متحور كورونا الجديد، والدولة تعاملت بكل حكمة مع أزمة كورونا، مضيفا أن هناك 256 فيروس متحور من البرد وهذا سبب تغيير التطعيم الخاص بالبرد كل عام حسب النوع الأكثر انتشارًا.