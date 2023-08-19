مستشار الرئيس: متحور كورونا الجديد الأكثر انتشارا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لا يزال هناك إصابات بكورونا في مصر، مشيرا إلى أن أعراض المتحور الجديد تتشابه مع أعراض كوفيد -19 في التهاب الزور وتكسير العظام.

دراسة المتحور الجديد

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند وجود فيروس جديد يتم البحث عن مدى انتشاره وشدته وعدد الذين تنتقل لهم العدوى وتداعياته ونسب الوفيات، موضحا أن كل الدراسات تشير إلى أن المتحور الجديد أكثر انتشارًا من كل ما سبقه.

وتابع «تاج الدين»، أن أي معلومات وبائية عن المتحور الجديد يتم الإعلان عنها فورًا كما حدث في الأعوام السابقة منذ انتشار كورونا.

التطيعمات ضد الإنفونزا

واستطرد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه يجب على أي شخص يصاب بأعراض البرد، البقاء في المنزل من أجل الراحة ويعزل نفسه ويستعمل مناديل ورقية.

وتابع: «هناك فئات ننصحها بالتطيعمات ضد الإنفونزا الموسمية وكورونا وهم كبار السن فوق الـ65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة».