وزير الرياضة يهنئ بطل المشروع القومي للموهبة لفوزه ببرونزية العالم بالمصارعة

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 20 عامًا فكري عيسي من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ لحصوله علي الميدالية البرونزية ببطولة العالم للمصارعة الرومانية بالأردن، في وزن 140 كيلوجراما.

بطل مشروع الموهبة يتغلب على بطل العالم في المصارعة

وحصل لاعب المنتخب والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على الميدالية البرونزية عقب فوزه على التركي طالب سيفيتشي بنتيجة 3/2.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مستوى جميع اللاعبين واللاعبات من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذين استطاعوا حصد الميداليات في مختلف البطولات والأحداث الدولية، وهو المشروع الذي تنفذه الوزارة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، لتصعيد الموهوبين وتمثيل وتدعيم المنتخبات الوطنية.

صبحي: نحظى بدعم كبير من القيادة السياسية للرياضة المصرية

وأكد وزير الشباب والرياضة دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية، وتحقيق المزيد من الانتصارات والانجازات على المستوى الدولي، لافتًا إلي أن الوزارة تعمل دومًا علي تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.