«الرياضة» تطلق الملتقى الثاني لبناء وعي الشباب العربي الاثنين المقبل

تُطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، فعاليات المُلتقي الثاني من «حديث الشباب العربي لبناء الوعي» وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق 2023 عاما للشباب العربي، واحتفالا باليوم العالمي للشباب وتضافر الجهود نحو الاستثمار الأمثل في الشباب العربي.

100 شاب من جميع أنحاء الوطن العربي يشاركون بالملتقى

وقال بيان لوزارة الشباب والرياضة، اليوم، إن المتلقى سيتم بمشاركة 100 شاب من جميع أنحاء الوطن العربي خلال الفترة من 21 إلى 23 من أغسطس الجاري داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب.

وأضاف البيان، أن تنظيم وزارة الشباب والرياضة للمُلتقي يتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عاما على التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

استمرار الفعاليات على مدار 3 أيام

ولفت إلى أن فعاليات الملتقى تستمر على مدار 3 أيام، وتشهد تنفيذ عدد من الجلسات المهمة حول أدوار الشباب، وجهود الدول والحكومات، وجامعة الدول العربية، والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز المواطنة الاقتصادية ومنهجية العمل العربي المشترك، والخروج بنتائج ثرية وتوصيات ومبادرات داعمة للتنمية والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.

وأشار البيان إلى أن الملتقى يستهدف تعزيز العمل الشبابي العربي المشترك تجاه دعم الاقتصاد العربي من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات البحث العلمي، وريادة الأعمال، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.