أسعار اللحوم اليوم.. 100 جنيه انخفاضا بمنافذ التموين

يهتم المواطنون دائما بمعرفة أسعار اللحوم كونها من السلع الغذائة المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وللمفاضلة بين أماكن البيع التي توفرها بأسعار متفاوتة لشراء الأنسب والأفضل لهم، لذا نستعرض أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة والمنافذ الحكومية.

أسعار اللحوم اليوم بمنافذ التموين

واستقرت أسعار اللحوم اليوم؛ البلدية بأنواعها المختلفة اليوم في منافذ التموين، حيث يباع الكيلو بسعر 220 جنيها لجميع أنواع القطعيات والمشتقات منها بانخفاض قدره 100 جنيه عن السعر ببعض محلات الجزارة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كيلو لحم الكندوز 220 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم المفروم 220 جنيهًا.

سعر كيلو لحم كباب الحلة 220 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البتلو 220 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة البلدي 220 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة

كما استقرت أسعار اللحوم بمحلات الجزارة، إذ يتراوح السعر بين 200 إلى 340 جنيها للكيلو حسب النوع ومكان البيع، وجاءت أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة على النحو التالي:

- سعر اللحمة الجملي من 200 إلى 210 جنيهات

- سعر اللحمة الضاني من 240 إلى 300 جنيه

- سعر اللحمة الكندوز من 250 إلى 340 جنيها

- سعر اللحمة المفرومة من 250 إلى 300 جنيه

- سعر كيلو لحم كباب الحلة من 260 إلى 330 جنيها

- «البتلو» من 250 إلى 340 جنيها

- اللحوم المجمدة من 130 إلى 170 جنيها

- سعر كيلو الكبدة البلدي من 250 إلى 330 جنيها

- الكبدة الضأن بين 250 إلى 300 جنيه