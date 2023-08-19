أسعار اللحوم اليوم السبت 19-8-2023 في مصر.. «اعرف كيلو الكندوز بكام»

شهدت أسعار اللحوم الحمراء بجميع أنواعها اليوم السبت 19-8-2023، استقرارا ملحوظا داخل الأسواق المحلية، في ظل توفر كميات جيدة بالأسواق، إذ تمتاز بطعهما الشهي، كما يفضلها العديد من المواطنين، نظرا لاحتوائها على أهم العناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم بشكل يومي.

أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق

استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 19-8-2023، بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة، ويتراوح السعر بين 200 إلى 340 جنيها للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع ومصدر البلد المورد، كما يختلف السعر من مكان لأخر، بحسب جولة في الأسواق اليوم

أسعار اللحوم اليوم الجمعة

- الجملي يتراوح بين 200 إلى 210 جنيهات

- «الضأن» بين 240 إلى 300 جنيه

- «الكندوز» بين 250 إلى 340 جنيها

- «المفروم» بين 250 إلى 300 جنيه

- سعر كيلو لحم كباب الحلة يتراوح بين 260 إلى 330 جنيها

- «البتلو» بين 250 إلى 340 جنيها

- «المجمدة» بين 130 إلى 170 جنيها

أسعار الكبدة اليوم

- يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي بين 250 إلى 330 جنيها

- الكبدة الضأن بين 250 إلى 300 جنيه