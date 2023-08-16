استقرار أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 في مصر.. «اعرف الكيلو بكام»

شهدت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 16-8-2023، استقرارا ملحوظا داخل الأسواق نظرا لوفرة المعروض منها في الأسواق المحلية، وتحتوي اللحوم الحمراء على ما يحتاجة الجسم من بروتينات وفيتامينات، ما يجعلها تحظي بطلب جيد من المواطنين.

أسعار اللحوم اليوم بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، ويتراوح السعر بين 200 حتى 350 جنيها للكيلو حسب النوع، وفقا لما رصدته «الوطن» بالأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 حتى 225 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 280 حتى 330 جنيها.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 280 حتى 350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 250 حتى 310 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 260 حتى 330 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 280 حتى 350 جنيها.

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 حتى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 280 حتى 350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 280 حتى 330 جنيها.