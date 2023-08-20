البابا تواضروس يستقبل مطران الكنيسة الروسية في المجر

استقبل البابا تواضروس الثاني مساء اليوم بمقر إقامته في العاصمة المجرية بودابست، نيافة المطران هيلاريون مطران الكنيسة الروسية بالمجر.

دور الخدمة في بناء الإنسان خلال لقاء البابا مع مطران روسيا في المجر

دار الحديث أثناء اللقاء عن الخدمة الرعوية ودورها في بناء الإنسان.

وفي نهاية اللقاء قدم المطران هيلاريون نسخة من كتابه عن الموعظة على الجبل، هدية لقداسة البابا.

زيارة البابا رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في المجر

كما زار البابا تواضروس الثاني مساء اليوم، الكاردينال بيتر إردو رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر، في أولى لقاءات قداسته في المجر، في مستهل زيارته لها بدعوة من الحكومة المجرية.

وأعرب البابا في بداية اللقاء عن سعادته بهذا اللقاء مشيرًا إلى أنه زار الڤاتيكان في مايو الماضي، بمناسبة مرور ٥٠ سنة على العلاقات بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية، وأنه التقى قداسة البابا فرنسيس الذي تربطه بقداسته علاقة قوية، وأكد قداسته على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة شاهدة للمسيح، وأن العلاقات قوية التي تربط الكنيسة برئيس الجمهورية وإخوتنا المسلمين، وأن الأقباط في مصر عددهم 15 مليونا.

وأثنى قداسته على العلاقات المتميزة بين مصر والمجر والمشروعات المشتركة بين البلدين، وكذلك المنح الدراسية، وهو الموضوع الذي كان محل الحديث لدى زيارة السيد ڤيكتور أوربان رئيس وزراء المجر حينما زار مصر في شهر فبراير الماضي.

وتكلم قداسته من جهته عن الحياة الديرية في الأديرة القبطية داعيًا رئيس الأساقفة والأساقفة الحضور، لزيارة مصر وأديرتها والتى يأتي في مقدمتها دير القديس الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر، أقدم دير في العالم.

وفي ختام اللقاء تبادل قداسة البابا والكاردينال بيتر إردو الهدايا التذكارية.