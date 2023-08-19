إحالة 15 موظفا بغرف عمليات الوحدات المحلية بقرى المنيا للتحقيق

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن إحالة 15 موظفا بغرف الأمن والعمليات بقرى مركز المنيا إلى التحقيق للغياب بدون عذر وتركهم العمل دون إذن، وذلك خلال جولة مفاجئة مساء اليوم السبت.

حملة مفاجئة على الوحدات المحلية القروية

وتأتي الحملات التفتيشية بالوحدات المحلية في قرى مركز المنيا تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم ومتابعة الانضباط الوحدات القروية بالمركز والمدينة، موجها بالتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

إحالة 15 موظفا بغرف العمليات للتحقيق

وقال اللواء أركان حرب هانى بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تمت إحالة 15 موظفا إلى التحقيق لتركهم العمل وغيابهم بدون عذر خلال جولة مفاجئة مساء اليوم استهدفت غرف العمليات، وذلك تحت إشراف أحمد عمر، سكرتير المدينة والمشرف العام على إدارة الأمن والعمليات، حيث تم المرور على غرف الأمن والعمليات لمتابعة سير العمل في قرى بنى محمد سلطان، بنى أحمد الغربية، صفط الخمار، دمشير، طوخ الخيل، ضمن مواصلة المتابعات المفاجئة لرفع كفاءة العمل وتحقيق الانضباط.

وأوضح رئيس مدينة المنيا، أن غرف الأمن والعمليات تعد حلقة الوصل بين غرفة الوحدة المحلية لمركز مدينة المنيا والقرى التابعة لرصد الأحداث أولا بأول، والتأكيد علي الرصد والمتابعة، ومن ثم التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لسرعة التحرك فى حال رصد الحالة العامة أو حدوث أى طارئ.