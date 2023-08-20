تعرف على أسعار الذهب حاليا.. سلسلة تراجعات متتالية

شهدت أسعار الذهب سلسلة تراجعات متتالية، أمس السبت، خاصةً عيار 21، وهو الأكثر انتشارا بالأسواق المصرية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مبلغ 2250 جنيها، في ختام التعاملات.

سعار الذهب اليوم.. عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بنهاية التعاملات 2571 جنيها للشراء، دون احتساب سعري المصنعية والضريبة، بعدما سجل في بداية التعاملات الصباحية 2583 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21

وانخفضت أسعار الذهب اليوم بنهاية اليوم، ليسجل عيار 21، 2250 جنيها للشراء، دون احتساب سعري المصنعية والضريبة، بعدما سجل عيار 21 في بداية التعاملات 2260 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بنهاية التعاملات، وسجل 1920 جنيها للشراء، دون احتساب سعري المصنعية والضريبة، بعدما سجل في بداية التعاملات الصباحية 1937 جنيهاً للشراء.

«جيد»: الاستثمار في الذهب «مخزن للقيمة»

وقال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض سهعر الذهب حالي يرجع لعوامل عده تتعلق بالعرض والطلب عليه، بخلاف وجود مبررات أخرى قد تؤدى إلى انخفاض جديد خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن «الاستثمار في الذهب جيد، وهو مخزن للقيمة».

وأوضح «جيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن رفع جديد محتمل لسعر الفائدة على الدولار، سيؤدي بدوره لمزيد من التراجع في أسعار الذهب بنسب مختلفة من دولة لأخرى، مشيراً إلى أن رفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار سيؤثر بدوره على أسعار الذهب في المجتمعات المختلفة.

تراجع أسعار الذهب مستمر لنهاية 2023

وأضاف أن انخفاض أسعار الذهب ستظل موجودة خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى آخر العام الجاري، ثم سيزيد سعره مرة أخرى، ناصحاً المواطنين بضرورة شراء الذهب خلال انخفاض أسعاره، كون انخفاض أي سلعة أمر مشجع للشراء.