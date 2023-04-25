جرام الذهب يسجل أول تراجع اليوم.. كم يبلغ سعر عيار 21 الآن؟

سجل سعر الذهب أول تراجع اليوم 25-4-2023 في الصاغة، خلال تعاملات الظهيرة، عن بداية التعاملات، بنحو 5 جنيهات لعيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق، حيث سجل سعر 2495 جنيهًا، بدلا من 2500 جنيه في الصباح.

وجاء سعر الذهب اليوم 25-4-2023، خلال تعاملات الظهيرة، تراجعًا لجرام الذهب عيار 21 بـ2475 جنيها، وتراجع في عيار 24 بنحو 6 جنيهات، ليستمر التراجع في الأسعار منذ أمس، الذي شهد تراجعا خلال اليوم بنحو 40 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء تراجعا عن بداية التعاملات، ليصبح بـ 2851 جنيهًا بدلا من 2857 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات الظهيرة بـ2139 جنيهًا، وعيار 14 بـ 1663 جنيهًا، ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 1426 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب، وصل إلى 19960 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا، الأوقية 1989 دولارًا أمريكيا.