مفاجأة جديدة بشأن صفقة انتقال زيزو إلى الشباب السعودي

كشف أحمد دعبس عضو مجلس إدارة الزمالك المستقيل موقف أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض من التجديد بعد رحيل المجلس الحالي، في ظل انتهاء عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل، وأحقيته في التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

عضو الزمالك المستقيل يكشف مصير فتوح وزيزو وأسوريووقال دعبس عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت بقناة صدى البلد: «أحمد فتوح طلب الحصول على الـ10 ملايين مستحقاته المتأخرة ورحب بالتجديد، وكان من المنتظر أن يتم توقيع عقد جديد مع اللاعب لمدة 3 مواسم.. وكانت هناك مفاوضات مع وكيل أعماله».

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