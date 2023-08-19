«تعليم الجيزة»: نسبة حضور طلاب الثانوية العامة في امتحان الدور الثاني 85%

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

إجمالي طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الدور الثاني

ووفق بيان صادر عن المديرية، فبلغ إجمالى المتقدمين في مادة اللغة العربية اليوم 2475 طالبا وطالبة بنسبة حضور 85%، بواقع عدد اللجان 22 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة في 19 إدارة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

وتابع أشرف سلومة غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفوري لحل أي مشاكل قد تحدث مشدداً على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.