حالات الحصول على الدرجة الفعلية بامتحانات الثانوية دور ثاني في المنيا

قال المهندس حمدي مصطفى القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم في محافظة المنيا، إن جميع الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، سيحصلون على درجة النجاح فقط بنسبة 50% من الدرجة الفعلية في المادة التي رسب فيها في الدور الأول.

وأوضح «مصطفى»، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أنه لن يحصل الطالب على الدرجة الفعلية الكاملة في الدور الثاني بامتحانات الثانوية العامة إلا في حالة واحدة، إذا كان لديه عذر مرضي قهري وأدى ذلك لتأجيل امتحانات الدور الأول للدور الثاني بعد تقديم الإثباتات والحصول على إذن رسمي من وزارة التربية والتعليم.

10175 طالبًا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وبدأت أمس السبت امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، إذ يؤدي 10175 طالبًا وطالبة ممن رسبوا في مادتين فأقل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالمنيا بنفس أرقام جلوس الدور الأول داخل 11 لجنة موزعة في جميع مراكز المحافظة.

عمليات التأمين لكافة مراحل الامتحانات

وأكد وكيل تعليم محافظة المنيا، اتباع نفس الضوابط التي تمت خلال امتحانات الدور الأول مع التشديد على عمليات التأمين لكافة مراحل سير الامتحانات، مشيرا إلى تشكيل غرفة العمليات المركزية بمقر ديوان المديرية بجانب تشكيل غرف عمليات في الإدارات التعليمية التسع لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والإبلاغ الفوري عن أي شيء قد يؤثر على سير الامتحانات وحل أي معوقات تواجه الطلاب والمراقبين داخل لجان الامتحانات.