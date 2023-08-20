السجن المشدد 15 عاما للمتهم بقتل آخر في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة أحد الأشخاص لإدانته بقتل آخر في دائرة قسم شرطة عين شمس، بسبب خلافات بينهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

قتل عمد مع سبق الإصرار

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، في دائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، أنّه قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.

مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه

وأضافت أوراق القضية، أنّ مشادة كلامية حدثت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات قديمة قائمة بينهما، استل على إثرها الأول سلاحًا من بين طيات ملابسه وسدد له عدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسد أردته قتيلًا، حسب تقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاحا مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجههات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.